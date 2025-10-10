AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Holokost olarak anılan Yahudi soykırımı filmlerinin Gazze'de katliamlar devam ederken televizyon ile dijital platformlarda gösterilmesini eleştirdi ve Türkiye'de yasaklanmasını istedi.

'İLGİNÇ BİR ÖNERİ SUNACAĞIM'

Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşmasına başlamadan önce "İlginç bir öneri sunacağım" dedi.

'BÜTÜN KANALLARDA HOLOKOST VAR'

Bugüne kadar Holokost ile ilgili 182 film ve 116 belgesel çekildiğini belirten Zengin, “Sizlerin de evinizde otururken rastladığınızı düşünüyorum. Filistin'le alakalı katliamlar yaşanırken evinizde televizyonunuzun düğmesine basıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam Holokost'la alakalı bir film görüyorsunuz, bütün kanallarda bu var. Adını vermeyeceğim, pek çok platform var. Bu platformların hepsinde de bu filmler gösterilmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DEKİ SOYKIRIM BİTENE KADAR YASAKLANSIN'

Gazze'deki soykırım bitene kadar yasağın sürmesi gerektiğini belirten Zengin şöyle devam etti:

"Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım bitene kadar bu filmlerin gösterilmesini Türkiye'de yasaklamak gerektiğini düşünüyorum, bu filmler gösterilmemeli. Dünyaya bir taraftan soykırım yapıp bir taraftan da Holokost'la alakalı ısrarla bu filmlerin gösterilmesine devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum."