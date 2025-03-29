CHP'nin öncülüğünde düzenlenen Maltepe Buluşmasının yankıları sürüyor. CHP lideri Özgür Özel'in 2.2 milyon kişinin katıldığı mitingle ilgili bir çıkış da eski AKP'li vekil Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar resmi X hesabından yaptığı açıklamada hem AKP'ye hem de CHP'ye özel mesajlar verdi.

Tayyar'ın açıklamasınde şu ifadeler yer aldı:

"Maltepe mitingi, sadece ‘İmamoğlu’na sahiplenme’ duygusunun beslediği kalabalıklardan oluşmuyor. İktidar, destekçi muhalif partilerin ve çekirdek seküler kitlenin dışında, farklı saiklerle meydana doluşan kitlelerin sosyolojik analizini mutlaka yapacaktır, yapmalıdır.

- CHP’ye gelince… Özel ve ekibi, toplumsal gerçeklik ve politikanın realitesinden hızla uzaklaşarak, sokakların hararetinde buharlaşıyor. Kuşkusuz, Maltepe meydanındaki kalabalık yabana atılamaz, hatırlatmak gerekirse İnce de o kalabalıkları toplamıştı.

- Önemli olan, ilkeleriniz, politikalarınız, ahlaki duruşunuz ve gelecek tasavvurunuzla siyasi yelpazenin hangi aralığında konuşlandığınızdır. Özel, ‘Fesli Kadir’, ‘Abdülhamid’, ‘İskilipli Atıf Hoca’ gibi göndermelerle, toplumun tarihi, kültürü, değerleriyle çatışmayı tercih edip yıllardır patinaj yaptıkları yüzde 20/25 aralığına hapsolmayı bilerek veya bilmeyerek tercih etmiş gibi gözüküyor.

- Aslında bir yerde Kılıçdaroğlu’nun toplumun farklı kesimleriyle oluşturduğu helalleşme zincirinin halkalarını tek tek koparıyor. Şantajcı, tehdit dilini, sokak provokasyonlarını, kafe baskınlarını, polise saldırıları daha hesaba katmıyorum. Bu dil, bu üslup, bu politik tercih, sokakları bir nebze canlı tutar ama iktidar yolunu açmaz, sadece kutuplaşmayı tetikler, ülke bundan zarar görür ama en büyük zararı CHP görür. Naçizane…"