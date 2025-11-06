İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin 'Gezi' tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında verdiği "hak ihlali" kararına uymayarak Kahraman’ın tahliyesi ve yeniden yargılanması yönündeki talepleri reddetti. AKP'li eski Milletvekili Şamil Tayyar, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman’la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır.

- Anayasada açıkça belirtildiği gibi AYM kararları kesindir. Eğer bir yerel mahkeme, AYM’ye meydan okuyup kararlarını yok sayarsa en büyük zararı Türkiye’ye verir. HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır.

- AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır. Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir.

- Anayasa rafa kaldırılıp her kurum kendi özel hukukunu oluşturmaya kalkarsa, gayri nizami unsurlar ülkeye hükümdar olur, kaos olur, yazık olur. Türkiye bunu hak etmiyor.