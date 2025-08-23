AKP'li Şamil Tayyar İBB soruşturmalarına ilişkin en önemli mesele olan iddianamelerle ilgili bir açıklama yaptı. Uzun açıklamasında MHP lideri Bahçeli'nin soruşturmalara ilişkin yorumlarına da değinirken iddianamelerin yazımına başlandığını iddia ederek, mahkemeler için tarih verdi.

Şamil Tayyar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İBB soruşturması.

Son dönem tartışmalar 2 konu üzerinde yoğunlaştı:

1/İddianamenin teslim takvimi.

2/Aziz İhsan Aktaş’ın durumu.

Her itirafla derinleşen soruşturmanın seyri, sorgu sürecini uzatınca, haliyle homurdanmalar başladı.

Devlet Bey de diğer MHP’li yöneticiler de şüpheli yakınları da kaygılarını dile getirdiler.

Doğrudur, süre uzadıkça spekülasyonlar artıyor, siyaset gerginleşiyor, toplum huzursuzlanıyor.

Duydum ki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi yazmaya başlamış.

Fakat, beklentinin aksine 4 ayrı iddianame olacakmış.

İlki, Eylül’de mahkemeye sunulacak, diğer üçü Ekim’de.

Takvim aksamazsa Eylül’de, en geç Ekim’de mahkeme safhası başlıyor.

Yılbaşına kalmadan sürecin 2/3 ay öne çekilmesi, her açıdan önemli.

Diğer mevzuya gelince.

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsinin kaldırılması sonrası tehdit nedeniyle İstanbul Valiliği 1 koruma tahsis etmiş. Zaten kendisinin 15/20 civarında özel koruması varmış.

Özetle, Eylül’de mahkeme kuruluyor.

Herkes eteğindeki taşı dökecek."