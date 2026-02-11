AKP'li Şamil Tayyar, Erdoğan'ın Ali Yerlikaya'yı görevden alarak İçişleri Bakanı atadığı Mustafa Çiftçi'nin aynı zamanda Kuran hafızı olduğunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı "af talepleri"yle görevden aldı.

İBB soruşturmalarının başındaki isim olmasıyla son tartışmaların gündeminde olan ve bir süredir bakan olarak atanması kulislerde konuşulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı oldu.

AKP'li Şamil Tayyar ise kabine değişimi ardından paylaştığı mesajında, ilk kez bir hafıza bakan olduğunu belirti.

Tayya mesajında; "Kabinedeki yeni atamalar, bir nöbet değişimidir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Çiftçi, aynı zamanda hafızdır. Bildiğim kadarıyla ilk kez bir hafız bakanımız oldu. Görevlerini devreden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya bakanlarımıza ise hizmetleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim iyi hizmetlere vesile kılsın." ifadelerini kullandı.