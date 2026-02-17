Seçim dönemlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sık sık destek mesajları paylaşan şarkıcı Begüm Polat, müzik sektöründe umduğunu bulamayınca sosyal medyada dikkat çeken bir girişimde bulundu.

ÖZEL İÇERİKLERDEN AYLIK 435 BİN LİRA

AKP'li genç şarkıcı, Instagram hesabından 'özel içeriklerini' 80 lira karşılığında abone olan takipçileriyle paylaşıyor.

Şu ana kadar 5 bin 441 abonesi olduğu öğrenilen Polat'ın aylık kazancı ise 435 bin lira.

'MUHAFAZAKAR BİR AİLENİN KIZIYIM'

Daha önceki açıklamalarında "Muhafazakar bir ailenin kızıyım. Rahat giydiğime bakmayın, yaşam tarzım öyle değil aslında. Belli çizgileri olan, belli 'dur' noktaları olan bir insanım ve bundan da mutluyum. Rahat giydiğim için seküler değilim. Bu beni bir kalıba sokmaz" ifadelerini kullanan Polat'ın özel içeriklerini ücret karşılığında paylaşması eleştirilere neden oldu.