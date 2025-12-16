Türkiye’de 500 bin öğretmen atanmayı bekliyor ancak ne çare… İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, AKP’nin Bursa Gemlik teşkilatında başkan yardımcısı olan Seval İnallar’ın üç yılda üç farklı branşta öğretmenlik yaptığını açıkladı. Duruma tepki gösteren Türkoğlu şöyle konuştu:

SİZE HER ŞEY SERBEST

“Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunu ve 2023-2024’te ana sınıfı öğretmenliği, geçen yıl özel eğitim öğretmenliği yaptı. Bu yıl ise Türkçe öğretmenliği yapıyor. Üç ayrı branşta derse girmiş. Hangi mevzuata göre? Biliyoruz ki memlekette AKP’li olursan her şey serbest. Öğretmenlerin analarının ak sütü gibi helal olan atanma haklarını uyduruk mülakatlarla göz göre göre aldınız.”