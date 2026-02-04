Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde AKP’li belediyede geçmişte başkan yardımcılığı yapan ve halen meclis üyesi olan İ.E’nin oğlu M.C.E.'nin, Esenyurt Belediyesi’ne işe yerleştirme vaadiyle en az 8 kişiden para aldığı öne sürüldü.

25 BİN İLE 60 BİN LİRA ARASINDA PARA

Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde sözleşmeli personel olarak çalışan M.C.E., CHP'nin yönettiği belediyeye kayyum atanmasının ardından yeni kadrolar açılacağını söyleyerek, “kadrolu işe alım” vaadiyle kişilerden 25 bin ile 60 bin TL arasında değişen tutarlarda para topladı.

6 AY BOYUNCA HESABINA DÜZENLİ PARA GÖNDERİLDİ

Mağdurların banka kayıtlarına göre, paralar yaklaşık 6 ay boyunca M.C.E’nin hesabına düzenli şekilde gönderildi. Ancak bu süre içinde hiçbir kişinin işe yerleştirilmediği ve ödenen paraların da iade edilmediği belirtildi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine mağdurlar, “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla M.C.E. ve babası İ.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçelerinde, paraların sağlık raporu, sicil ve harç giderleri adı altında talep edildiği bilgisi yer aldı.

'YARIN OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

BirGün'den Onur Durmuş'a konuşan AKP’li meclis üyesi İ.E., "Yarın karakola gideceğim ve oğlum dahil olmak üzere herkesi dolandırıcılıktan mahkemeye vereceğim. Hata yapan benim oğlum da olsa cezasını çeksin" dedi.

M.C.E. ise paraların kendi hesabına yatırıldığını kabul ederken, bu işlemlerin bir arkadaşının talebiyle yapıldığını ve kendisinin aracı olduğunu savundu. Mağdurlar ise yazışmalar ve banka dekontlarıyla birlikte hukuki süreci başlattıklarını belirterek, dolandırıldıklarını ifade etti.

'ARKADAŞIMIN BANKAYLA İLGİLİ SORUNU VARDI...'

8 kişiden iş vaadiyle para aldığı iddia edilen M.C.E. ise bu kişilerin hesabına para yatırdıklarını yalanlamadı. M.C.E, "Benim bir arkadaşım birçok kişiden para aldı. Bankayla ilgili sorunu olduğu için tüm paralar benim hesabıma yattı. Hesabıma para yatar yatmaz ben de arkadaşıma gönderdim. Arkadaşımın yaptığı borçları kapatmak için ben bu kişilerle diyaloga girdim ve paralarını geri yatırmak istedim" savunmasında bulundu