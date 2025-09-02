Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, İstanbul’daki kurultayın iptaliyle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel döneminin fiilen sona erdiğini söyledi. 38. Olağan Kurultay’da oy kullanan 196 İstanbul delegesinin görevden alınmasının, 15 Eylül’de Ankara’da görülecek olan CHP Kurultayı iptal davasını da doğrudan etkileyeceğini dile getirdi.

“Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa Döner”

Tayyar’a göre bu süreçte İstanbul’da Gürsel Tekin il başkanı olarak görev yapacak. Ankara’da ise genel başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturma ihtimali oldukça yüksek. Mahkemenin iptal kararı karşısında Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul edeceğini öne süren Tayyar, bu ihtimalin CHP’de yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti.

“Kurultay Süreci Yeniden Başlayacak”

Tayyar, olası iptal kararının yalnızca Ankara’yı değil, CHP’nin ülke genelindeki kongre sürecini de durduracağını savundu. Bu durumda 38. Kurultay delegelerinin görevden alınacağını, mevcut Parti Meclisi’nin (PM) görevine devam edeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu yönetimindeki PM’nin süreci sıfırdan başlatacağını söyleyen Tayyar, en geç bir yıl içinde yeni kurultayın yapılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

“Yeni Rotayı Kılıçdaroğlu Çizecek”

Tüm bu gelişmeleri değerlendiren Tayyar, sürecin sonunda “CHP’nin yeni rotasını Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecektir” sözleriyle dikkat çekti.