Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının sınırını aştıklarını iddia ederek CHP Lideri Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

ALİ MAHİR BAŞARIR VE ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF GÖSTERDİ

Tayyar, dokunulmazlığın “insanlara hakaret etmek için bir kalkan” haline geldiğini belirterek, koruyucu tedbirler alması gerektiğini ifade etti. Meclis gündeminin yoğunluğuna rağmen bazı dosyaların öncelikli ele alınabileceğini belirten Tayyar, örnek olması açısından Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını önerdi.

Tayyar, “Eğer zamanlama açısından yani parlamentonun gündemi bu kadar dosyayı ele almaya yetmiyorsa içinden bir tanesini, iki tanesini cımbızla çekip bütün milletvekillerine örnek olsun diye harekete geçebilir. Bunlardan birisi Ali Mahir Başarır. Bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"ASLINDA ÖZGÜR ÖZEL İLE BAŞLANGIÇ YAPMAK LAZIM"

Tayyar, asıl olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini “Aslında Özgür Özel’le başlangıç yapmak lazım ama e sonuçta CHP'nin genel başkanı, ana muhalefet lideri belki siyaseten bu çok aşırı bir girişim olarak değerlendirilebilir. Eğer öyleyse evladından başlanabilir. Evladı gibi, arkadaşı gibi, çok yakın gördüğü ona da bir ders vermek için Ali Mahir Başarır ile başlanabilir.” sözleriyle savundu.