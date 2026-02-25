AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Partisine PKK lideri Abdullah Öcalan uyarısında bulunan Tayyar, şu ifadeleri kullandı;

"Daha önce yazdım. Tekrar edeyim. Terörsüz Türkiye projesine, yani terörü sonlandırarak geleceği kardeşçe ve birlikte inşa etme çabasına kamuoyu desteği hayli yüksek.

*Öcalan bu sürecin merkezine yerleştirildikçe, daha görünür hale geldikçe, sahibi gibi gösterildikçe desteğin azaldığını görüyoruz.

"SİYASİ FATURASI AĞIR OLUR"

Yarın, misal… Başmüzakereci ilan edilirse. Gazetecilerle toplantılar yapılırsa. İmralı dergaha dönerse. O vakit süreçle ilgili tüm beklentiler karşılansa bile siyasi faturası ağır.

Toplum ekseriyetle sokaklara dökülmez, boykot etmez, protestolara katılmaz ama kendini en özgür hissettiği perde gerisindeki sandık başında hesabı sorar.

"'HEM TERÖR BİTSİN HEM İKTİDAR SÜRSÜN’ DENİYORSA"

‘Gerekirse faturayı öderiz’ deniyorsa siyaseten sorun yok. ‘Hem terör bitsin hem iktidar sürsün’ deniyorsa Öcalan’ı kenarda tutmakta fayda var. Zira, Öcalan ismi tek başına süreci enfekte etmeye yetiyor.