Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar değerlendirmeleri nedeniyle kendi mahallesinde hakaretlere maruz kaldığını söyledi. Tayyar, "Bazen bizim mahalledeki yılışıkların, yalakaların hedefi oluyorum, bazen muhalefetteki kifayetsiz muhterislerin, müteahhit yorumcuların, devşirme fırıldakların hakaretlerine maruz kalıyorum." dedi.

Tayyar, "Uzunca süredir olayları gazetecilik refleksiyle değerlendirirken, kaba ve yaralayıcı üsluptan uzak durmaya çalışıyorum.Aktif siyasetin içinde değilim, temsil görevim yok, kişisel kanaatlerimi paylaşıyorum. Analizlerim sadece beni bağlar. Ne var ki bu yol, sert kutuplaşmanın yaşandığı ortamda mayınlı arazide yürümeye benziyor." düşüncesini dile getirdi.

Tayyar şunları kaydetti:

Bazen bizim mahalledeki yılışıkların, yalakaların hedefi oluyorum, bazen muhalefetteki kifayetsiz muhterislerin, müteahhit yorumcuların, devşirme fırıldakların hakaretlerine maruz kalıyorum.

İşlerine geldiğinde paylaşımlarımda keramet arıyorlar, gelmediğinde ‘maraba’, ‘ayak takımı’, ‘itibarsız’ deyip saatlerce yorumluyorlar. Sildiğim twitten bile komplo teorileri üretiyorlar.

Rahatsız mıyım, değilim, doğru yolda olduğumu görüyorum. Aslolan, siyasetin size biçtiği rol değil, toplumun vicdanıdır, gönlündeki yerdir. O sebeple, çevreye rahatsızlık vermeye, toplumun sesi olmaya devam edeceğiz.