Soru işaretleri ile dolu bir süreç sonunda CHP'den AKP'ye geçen ve adeta yıllardır AKP'li imiş gibi CHP'lileri hedef alan Özlem Çerçioğlu'nun tuhaf davranışları sürüyor.

Büyük Şehir Belediye Meclisi'nde cuma günü düzenlenen oturumunda CHP’li belediyeler deve güreşleri için maddi destek talebinde bulundu. CHP'li üyelerin talebine AKP'li Çerçioğlu, alaycı bir tavırla yanıt verdi.

“AY SİZİN PARANIZ MI YOK?”

AKP'li Çerçioğlu, eski yol arkadaşlarının talebine "Ay sizin paranız mı yok deve güreşi yapmaya? Tamam onu da biz veririz" ifadeleriyle yanıt vermesi salonda şaşkınlığa neden oldu.