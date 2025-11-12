'Aktrol' olarak bilinen Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alınarak tutuklandı.

Bölükbaşı'nın tutuklanmasının ardından, Bölükbaşı'nın paylaşımlarına destek veren siyasilerden kimsenin destek vermemesi dikkat çekti.

AKP trolü Bölükbaşı'na tek destek AKP İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edilmesinin ardından partiden istifa eden Mücahit Birinci'den geldi.

"BU DEVE DİŞİ KALABALIK NEREDE?"

Birinci, "La bizde deve dişi gibi direnişçiler var değil mi, İslamcı gazeteciler, yazarlar, Sumudçular var, insan hakları için yanıp tutuşanlar, her gün TV'lerde boy gösterenler... Bir arkadaşımız, işlemediği, hatta tiynetine göre hayatta işleyemeyeceği bir suçtan gözaltına alınıp tutuklanıyor. Bu deve dişi gibi kalabalık nerede? Tek bir itiraz edebiliyorlar mı?" dedi.

Birinci ayrıca şunları söyledi:

"HERİFİ SEVME AMA İTİRAZ ET BE"

"Furkan'dan nefret ediyorum ama bu böyle olmaz kardeşim de mi diyemiyorlar...

Şimdi teşhis şu:

Herkes "pozisyonunu" muhafaza derdinde gençler. Pozisyon gereği elde ettikleri üç beş kuruş gelir bunların çoğunun motivasyonu. Aman tadımız bozulmasın modundalar.

Yahu herifi sevme ama bir itiraz et be..."