Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lidere Mustafa Kemal Atatürk'ü silmesinin ardından bir skandal da AKP'li Mustafa Varank'tan geldi.

Varank 30 Ağustos mesajında kullandığı görselde Atatürk'ü sansürledi. Atatürk'ün Kocatepe'de çekilmiş meşhur fotoğrafında Atatürk kaldırıldı.

Varank'ın paylaşımına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altında Atatürk fotoğraflarını yayınladı. Varank tepkilere rağmen sosyal medya paylaşımını değiştirmedi.

EGM TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM ATMIŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyaya yükselen tepkilerin ardından, Mustafa Kemal Atatürk adı ve fotoğrafının olduğu yeni bir paylaşım yapmıştı.