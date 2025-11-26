AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet milletvekillerinin Anıtkabir'de atılan sloganlara dair eleştirilerine yönelik "Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa uyarınca şu anki başkomutanı bizim Cumhurbaşkanımızdır ve onun sayesinde bugün Azerbaycan’dan Libya’ya, Somali’den Bosna Hersek’e her yerde önemli adımlar atılmıştır. Onun da sevenlerinin tezahürat etmesinden daha doğal bir şey yoktur. Buna da kıskanacak bir halde olmanız gerçekten garip" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda bugün Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

"Askeri hastaneler tekrar hizmete alınmalı"

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının özlük hakları, özellikle de emekli aylıklarının iyileştirilmesi; idari, mali ve sosyal hakların görev ve sorumluluklarla uyumlu olması gerektiğini söyleyen MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah ve teçhizat yönünden ihtiyaçlarını azami ölçüde mevcut milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak üzere savunma sanayi ekosistemi daha da güçlendirilmeli ve savunma sanayinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımı sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kalaycı ayrıca özellikle kıdemli binbaşı ve binbaşı rütbesinde emekli olanların emeklilik haklarının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Kalaycı, "Makam ve görev tazminatı verilmesi bunu sağlayacaktır. Emeklilikte sıkıntı yaşayan astsubaylar da temsil, makam ve görev tazminatı kapsamına alınmalıdır. Uzman erbaş kanunu günün şartlarına göre yeniden düzenlenmeli; sözleşmeli uzman erbaşların özlük hakları iyileştirilmeli, derece ve ek tazminatlar verilmelidir. Askeri hastaneler tekrar hizmete alınmalıdır" diye konuştu.

AKP'li Erdem Anıtkabir sloganlarını böyle savundu

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem ise muhalefet milletvekillerinin Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lehine kimi kişilerce slogan atılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Erdem, şöyle konuştu:

-Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa uyarınca şu anki başkomutanı bizim Cumhurbaşkanımızdır ve onun sayesinde bugün Azerbaycan’dan Libya’ya, Somali’den Bosna Hersek’e her yerde önemli adımlar atılmıştır. Onun da sevenlerinin tezahürat etmesinden daha doğal bir şey yoktur.

-Buna da kıskanacak bir halde olmanız gerçekten garip. Sahiden bir parti hepsi dostumuz; yanlıştan anlamalarını istemem ama hani Atatürkçülük kisveti arkasına sığınarak hiçbir şey yapmadan bu ülke için bu konuları konuşmanıza şaşıyorum. Hani Uğur Mumcu’nun ‘Bu ülkede banka soyanlar kar maskesi, ülke soyanlar Atatürk maskesi takarlar’ sözü son yaşananlarla da çok örtüşüyor.