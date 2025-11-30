Şırnak Valiliği'nin Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı ile birlikte düzenlediği "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere kente gelen Barzani, etkinlikte AKP'li yöneticilerin coşku dolu ifadeleriyle karşılandı.

Barzani'ye, Şırnak Valisi Birol Ekici, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eşlik etti.

"KÜRTLÜĞÜ SENDEN ÖĞRENDİK'



Etkinlikte konuşma yapan AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ın Barzani'yi övmek için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.



Arslan, yaptığı konuşmada Barzani'ye hitaben "Sen bizim gözümüzün nurusun. Biz senin anıların ile büyüdük. Biz Kürtlüğü senden öğrendik” ifadelerini kullandı.