Konya’da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, dün AKP’ye katılmış ve parti rozeti Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından takılmıştı. Böylelikle 30 yıl aradan sonra CHP’ye geçen Seydişehir Belediyesi tekrar AKP’ye geçmiş oldu.

Öte yandan Seydişehir Belediyesi’nde birçok usulsüz iddiasıyla müfettişlerin denetimlerine devam ettiği ve Ustaoğlu’nun kendisini güvenceye almak için AKP’ye geçtiği de iddia edilmişti.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Seydişehir Belediyesi’nde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında hazırlanan ve denetim komisyonu üyelerinin muhalefet şerhiyle sunduğu raporda, 2023 ve 2024 yıllarında belediyenin mali işlemleriyle ilgili birçok çarpıcı tespit yer aldı.

BORÇ KATLANMIŞ

Raporda 2023’te 27,7 milyon TL olan ödenemeyen borçların 2024’te 113,5 milyon TL’ye çıktığı yer aldı.

Raporda ayrıca 2024 yılında doğrudan temin yoluyla yapılan alımların yasal sınırı aştığı, ihale yapılması gerekirken bu kurala uyulmadığı da belirtildi. Ayrıca 31 Aralık 2024 tarihinde, Öğretmenler Günü için alınan özel baskılı bardakların da ihalesiz şekilde temin edildiği vurgulandı.

BAŞKANLIK MAKAMINA 24 BİN 638 LİRALIK AYAKKABI HARCAMASI YAPILMIŞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 2024’te verilmesi gereken ayakkabı yardımının kişi başı 191 TL olması gerekirken, lüks bir markadan başkanlık adına 24.638 TL’lik harcama yapıldığı da raporda yer aldı.

KENDİ FİRMASINA HİZMET VERİP ÖDEME YAPTI İDDİASI

En dikkat çeken maddelerden biri ise CHP’li Başkan Hasan Ustaoğlu’nun, meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı olduğu dönemde, kendi firması üzerinden belediyeye hizmet faturası kestiği iddiası oldu. Raporda, alternatif firmalar bulunmasına rağmen, hizmetin Ustaoğlu’nun firmasına yaptırıldığı ve bu ödemenin belediye bütçesinden karşılandığı belirtildi.

SİLAHININ TAŞIMA RUHSATI HARCINI DA BELEDİYEYE ÖDETMİŞ

Ayrıca, Ustaoğlu’nun 125 bin liraya satın aldığı şahsi silahının taşıma ruhsatı harcının da belediye kasasından ödendiği ifade edildi.

AKP’Lİ VEKİL RAPORU PAYLAŞIP TEHDİT ETMİŞ

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ın Nisan ayında sosyal medya hesabında söz konusu raporu paylaşıp, Ustaoğlu’nu hedef aldığı ortaya çıktı. Baykan, paylaşımında, “Seydişehiri’in Belediye Başkanı,seni aday gösterirken hiç mi mülakata tabi tutmadılar hemşerim? İmar komisyon başkanıyken firmana iş vermişsin, belediye başkanıyken ödemişsin. Silah ruhsatı harcını, ayağına aldığın ayakkabıları belediyeye ödetmişsin. Borcu 4’le çarpmışsın. Kendi meclis üyelerin bile razı gelmeyip encümen seçiminde dediğini yapmamış ve başkalarını seçmişler Bak benden söylemesi, böyle gidersen 2029’u zor görürsün…” ifadelerini kullandı.

Raporun ardından müfettişlerin AKP’ye geçen Ustaoğlu hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.