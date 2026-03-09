CHP Denizli Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ü 1790 Euro'luk çantasıyla ekonomik sıkıntıdaki vatandaşlara ramazan ziyareti yapmaya çalışmakla eleştirdi. Kocabay, son seçimden bu yana Türkiye'de vatandaşların ekonomik anlamda dar boğaza düştüğünün altını çizdi.

AYAKKABIYLA EVE GİRDİ

Devamında şu eleştiriyi yaptı: "Ülkeyi bu hale getirenler bu konuda tek bir adım atmamakta ısrar etmeye devam ediyor. 1790 Euro'luk (güncel kurla 91 bin TL) çanta ile vatandaşla iç içe değilsiniz, onları sosyal medyada malzeme yapıyorsunuz.”

Depremzede ziyaretinde ayakkabıyla eve girilmesini de eleştiren Kocabay, AKP’nin halkın dertleriyle ilgilenmediğini söyledi. CHP’nin sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşlara destek verdiğini vurgulayan Kocabay, “CHP iktidarında şov yok, halkla iç içe yarınlar inşa edeceğiz” dedi.

91 bin TL'lik çantası tartışma yarattı

Nilgün Ök, Denizli Merkezefendi Yeni Mahalle'de depremzede Zübeyde ve eşi Niyazi Cindemir'in evine yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından böyle paylaştı. Fotoğrafta ise lüks marka pahalı çanta dikkat çekti.