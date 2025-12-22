Turizmde son yıllarda önemli bir ivme yakalandığını söyleyen AKP Kayseri Milletvekili Cahid Cıngı, geçen yıl Türkiye’ye 62,2 milyon turistin geldiğini, bu yıl ise 64 milyar dolarlık turizm geliri beklendiğini ifade etti.

'112 KM'LİK PİSTİMİZ VAR'

Türkiye’nin kış turizminde de öne çıktığını belirten Cıngı, Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’nin altyapısı, teknik donanımı ve pist uzunluğuyla ülkenin en büyük kayak merkezi olduğunu savundu. Erciyes’te yaklaşık 112 kilometrelik pist bulunduğunu aktaran Cıngı, farklı zorluk derecelerine sahip parkurların hem çocukların eğitim almasına hem de profesyonel sporculara uygun olduğunu kaydetti.

Cıngı, yapımı süren hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Ankara’dan Kayseri’ye yaklaşık 2 saatlik yolculukla ulaşım sağlanacağını da dile getirdi.

'KAYAK, BAĞIMLILIKTAN KURTARIR'

Kış sezonunun aralık ayında başlayıp bazı yıllarda mayısa kadar uzadığını belirten Cıngı, Erciyes’in farklı turizm türlerini bir araya getiren bir destinasyon haline geldiğini söyledi. Yabancı turistlerin de bölgeye ilgi gösterdiğini ifade eden Cıngı, otel kapasitesinin her yıl arttığını belirtti.

Cıngı ayrıca kayak sporunun çocukları dijital bağımlılıktan uzaklaştırmaya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

'BİR AİLENİN TATİLİ 200 BİN LİRA'

Sözcü TV'de Öncesi Sonrası programını hazırlayan Senem Toluay Ilgaz, konuyla ilgili yaptığı araştırmada Kayseri Erciyes'te iki kişinin 5 günlük kış tatilinin fiyatının 36 bin lira ile 100 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Ilgaz devamında ise 4 kişilik bir ailenin kış tatili maliyetini şöyle anlattı:

Diyelim ki çocuğunuz var ve 4 kişi gittiniz... 200 bin lirayı aşacak bir tatil parasını gözden çıkarmanız gerekiyor. Bunlar sadece otel. Ekipman da derseniz günlük kıyafet 1200 lira, kayak takımı bin lira... AKP Kayseri Milletvekili Cahid Cıngı Erciyes'e çağırmış ama kolay değil kış tatili yapmak.