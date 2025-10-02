Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve şoförünün içerisinde bulunduğu araç ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, Milletvekili Gürcan ise yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gürcan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kaza haberini sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Trafik kazası geçiren Eskişehir AK Parti Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Ayşen Gürcan hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden kendisine ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.