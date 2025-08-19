Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından belediye binası önünde konuşma yaptı.

Çerçioğlu, tepkilerin odağı haline gelen kararını savunarak, “Bu zamana kadar Aydın’a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra daha fazla hizmet edeceğim. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara’daki siyaseti sayın milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktu. Herkese adil ve eşit davrandım, bundan sonra da aynı şekilde davranacağım” dedi.

Kalabalıktan “Aydın’ın efesi, topuklu efe”, “Dik dur eğilme, Aydın halkı seninle” ve “Ak Gençlik seninle gurur duyuyor” sloganları yükseldi.

Konuşmadan çok, sahnedeki başka bir isim dikkatleri üzerine çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından düzenlenen ‘demokrasi nöbeti’nde Çerçioğlu ile gerginlik yaşayarak konuşma metnini yırtan AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, bu kez Çerçioğlu’nu alkışlayanlar arasındaydı.

Sarıbaş’ın sosyal medya hesabından Çerçioğlu ile fotoğraf paylaştığı da görüldü.