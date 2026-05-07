Hayvan hakları yasasıyla ilgili tartışmalar sürerken, iktidar kanadından gelen bir açıklama vicdanları yaraladı. AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten, bir avuç trolün alkışını alabilmek uğruna sokaktaki canları ve onları koruyan vatandaşları doğrudan hedef alan sert ifadeler kullandı. Mesten, sadece kelimeleri değiştirmekle kalmadı, hayvan sevgisini "mizantropi" (insan sevmezlik) ve "terör" ile bağdaştıracak kadar ileri gitti.

"CAN DOST DEĞİL, İT"

Mesten, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hayvanseverlerin kullandığı kelimelere bile adeta savaş açtı. Yıllardır kullanılan sevgi dolu ifadeleri hedef alan Mesten, şu ifadeleri kullandı: "Can dost, çocuk değil, köpek/it. Hayvansever değil köpeksever/mizantrop. Mama değil hayvan yemi/yal. Hayvan hakları değil hayvanları koruma. Mama lobisi değil köpekçi terörü. Türkiye, köpekçi terörüne teslim olmayacak!"

"MAMA" LAFI VEKİLE DOKUNDU

Paylaşımının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atmayan Mesten, açıklamalarını daha da ileri taşıyarak konuyu "milli güvenlik" ve "Türk aile yapısına saldırı" noktasına getirdi. Köpeklere verilen yiyecekler için "mama" denilmesinin bilinçaltı bir operasyon olduğunu savunan Mesten'in acımasız açıklamalarına büyük tepki geldi.

VEKİL TOPLUM BARIŞINI HEDFEF ALIYOR

Bir milletvekilinin, anayasal bir hak olan yaşam hakkını savunan vatandaşlarını "mizantrop" (insan düşmanı) ve "terörist" ilan etmesi, sadece hayvanseverleri değil, toplumsal barışı da hedef alıyor. Sokakta yaşayan canlara kap su vermeyi, onlara "can dost" diye hitap etmeyi bir dış mihrak projesi olarak görmek, Anadolu merhametinden ne kadar uzaklaşıldığının acı bir göstergesi.