Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Gündeme geçilmeden önce söz alan AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde hayata geçirilen turizm yatırımlarını anlattı.

REKLAM YAPTI

Karaman’ın Meclis kürsüsünden yaptığı ve özel bir otelin özelliklerine yer verdiği konuşma, tanıtım ve reklam niteliği taşıdığı gerekçesiyle eleştirildi.

Karaman, konuşmasında söz konusu tesisin modern odaları, lüks villaları ve doğa manzarasıyla öne çıktığını ifade ederek, İl Özel İdaresi tarafından 13, özel sektör tarafından ise 47 bungalovun hizmete alındığını söyledi.

ERDOĞAN İLE YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili bakanlara teşekkür eden Karaman, tesislerin “kalite, konfor ve prestiji bir araya getirdiğini” belirterek aileler için güvenli ve huzurlu bir tatil imkanı sunduğunu dile getirdi.