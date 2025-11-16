AKP Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesi, dün akşam saatlerinde Karaman'a seyir hâlindeyken trafik kazası geçirdi.

Konya–Karaman yolunda Kaşınhanı mevkisinde Eser’in direksiyonunda olduğu aracın önüne Torku tesisleri yakınlarında aniden bir TIR çıktı.

Beklenmedik manevra karşısında hızlı ve soğukkanlı davranan Eser, direksiyonu son anda kırarak olası bir faciayı önledi. Araç savrulsa da TIR ile doğrudan çarpışma yaşanmadı.

Bu esnada araçta bulunan aile fertleri büyük panik yaşadı.

ESER AİLESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Selman Oğuzhan Eser yara almazken, eşi Seda Eser hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından Eser ailesi, tedbir amacıyla Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan detaylı muayenelerde aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

PARTİDEN AÇIKLAMA

Eser'in kaza haberinin ardından AKP Karaman İl Başkanlığı, geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Partiden yapılan açıklamada, "AK Parti Karaman Milletvekilimiz Av. Selman Oğuzhan Eser ve kıymetli eşinin geçirdiği trafik kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Dualarımız sizinle. Rabbim acil şifalar versin, en kısa sürede sağlıklı günlerinize kavuşmanızı nasip etsin" ifadelerine yer verildi.