Akaryakıta birbiri ardına gelen zamlar TBMM’de tartışıldı. Son 10 günde benzin ve motorine üst üste zamlar yapıldı ama zeytin katliamı teklifinde de imzası olan AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, “Avrupa’daki akaryakıt fiyatları ve vergi oranlarına bakın. Bizde yüzde 40, Finlandiya’da 65, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda’da ise yüzde 60’ların üzerinde vergi alınıyor. Biz maliyet anlamında 30’uncu sıradayız” dedi. Akaryakıta yapılan zamlar konusundaki araştırma öçnergesi ise, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Öte yandan İran-İsrail çatışmalarında ateşkes uygulanmasıyla petrol fiyatları geriledi. Dün gece itibarıyla motorin litre fiyatına 4.06 TL, benzin litre fiyatına ise 2.68 TL indirim geldi.