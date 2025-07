Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un stadyum güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptığı açıklama olay yarattı.

Koç, önceki gün gerçekleştirilen toplantıda stadyumlardaki güvenlik harcamalarının kamu tarafından karşılanması gerektiğini belirterek, ''Kulüplerin yayın geliri 170 milyon Dolar. Sadece emniyet görevlilerine yapılan ödeme 8 milyon Dolar. Güvenlik hizmetleri için ödenen parayı devlet yüklenmelidir'' dedi.

Bu açıklama, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu tarafından eleştirildi. Tipioğlu yaptığı paylaşımda, ''Bu fedakar görevi ''yük'' gibi görmek, hakkaniyetle bağdaşmaz'' dedi.

Koç'un, "Güvenlik harcamaları kamu tarafından karşılanmalı" şeklindeki çıkışı, Emniyet teşkilatını temsil eden platformlar ve siyaset dünyasında eleştiriyle karşılandı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu'da bu açıklamaya sert tepki gösteren isimlerden biri oldu.

"ADİL BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR"

Tipioğlu, "Büyük bütçelere sahip kulüplerin, kendi organizasyonlarının güvenliğini sağlamak için yapılan makul harcamaları "yük" olarak görmesi adil bir yaklaşım değildir" dedi.

"Statlarda on binlerin güvenliği için görev yapan her polisimiz; yağmurda, soğukta, kargaşada ilk safta duran birer kahramandır. Onlar sadece bir müsabakanın değil, milletin huzurunun ve devletin itibarının teminatıdır. Kamu düzenini sağlamak için fedakârca görev yapan Emniyet Teşkilatımız, takdiri ve teşekkürü hak etmektedir. Bu fedakâr görevi "yük" gibi görmek, hakkaniyetle bağdaşmaz; polisimizin onuruna gölge düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Büyük bütçelere sahip kulüplerin, kendi organizasyonlarının güvenliğini sağlamak için yapılan makul harcamaları "yük" olarak görmesi adil bir yaklaşım değildir. Onlara minnet borçluyuz; bunu asla unutmuyoruz."