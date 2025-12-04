Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde bir sempozyuma katılmak üzere Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan KDP lideri Mesud Barzani’nin yanındaki uzun namlulu silahlı özel eğitimli korumaların görüntüleri siyasetin gündemini ayağa kaldırdı.

Devam eden bu tartışmalara AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’da dahil oldu. Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde yayın yapan KYB’ye yakınlığıyla bilinen Channel-8 isimli kanala konuşan Ensarioğlu, terörsüz Türkiye sürecinde bu tarz görüntülerin görmezden gelinerek duyulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Barzani’ye eşlik eden Peşmerge güçlerinin uzun namlulu ağır silahlı fotoğraflarının gündeme oturmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere muhalefet cephesinden sert mesajlar gelmişti.

Ardından da Barzani cephesinden açıklamalar peş peşe gelmişti.

Ensarioğlu, kendisinin hükümeti temsil etmediğini belirterek, “Bu kritik süreçte sert ifadelerden kaçınmak, bazı şeyleri görmezden gelmek ve duymamak gerekir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN GİDENLER DE SİLAHLI GİDİYOR

Ensarioğlu, Barzani’nin Kürtler için sembolik ve önemli bir aktör olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’den giden tüm devlet büyüklerinin özel harekât korumalarının da uzun namlulu silahlarıyla Irak’ın kuzeyine gittiğini belirterek, “Türkiye’den giden devlet büyükleri de silahlı korumalarıyla oraya gidiyorlar. Ama bu durum hiçbir zaman sorun edilmedi. Duhok’ta, Amediye’de Türkiye’nin tankları ve zırhlı araçları da yıllardır orada var. Kimlik kontrolü yaptığımız dönemler oldu; yine de onlar bunu büyütmediler. Terörle mücadele sırasında zaman zaman sivil kayıplar yaşandığında bile bunu uluslararası bir mesele hâline getirmediler” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYANIN ABARTISIYLA OLDU

Tartışmanın sosyal medyanın abartısıyla büyütüldüğünü belirten Galip Ensarioğlu, “Sosyal medyada Barzani’nin yanındaki iki özel güvenlik görevlisinin görüntüleri fazlasıyla abartıldı ve bu da istenmeyen açıklamaların tetiklenmesine yol açtı. Bu yanlış anlaşılmanın hızlı biçimde telafi edilmesi gerekiyor” dedi.