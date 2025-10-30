Geçen yıl Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden alınmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy yönetimine eleştiri bu kez AKP'li bir isimden geldi.

AKP'nin 27 Ekim'de düzenlediği STK buluşmasında konuşan isimlerden biri olan AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, kayyum yönetiminin uygulamalarına tepki gösterdi.

Halk TV'de yer alan habere göre, belediyenin ecrimisil artışlarına değinen İzsiz, "Geçmiş dönemlerde 5 yılda bir minik artışlarla yapılırdı. Eğer bugün yüzde 100, yüzde 200 artırılıyorsa, ben bu memleketin milletvekili olarak bunu kabul etmiyorum" dedi.

'TEPEDEN BUYRUĞU BUNU KABUL ETMİYORUM'

Evren Sanayi Sitesi'ndeki esnafın mağdur edildiğini belirten İzsiz, "1990’lı yıllarda aktif hale gelen sanayi sitesinde bugüne kadar 5 belediye başkanı geçmiş. 40-50 metrekarelik dükkanı olan esnafın, önüne saçtan yaptığı küçük alanla ekmeğini kazandığı yerler için şimdi tebligat gönderemezsiniz. Bu insanlar orada çocuklarına ekmek götürmeye çalışıyor" diye konuştu.

İzsiz, "Esenyurt insanı ona dokunanı, ona hizmetkar olanı benimser. Tepeden bir buyruğu asla kabul etmeyeceğimi bilin. Bizim Esenyurt’a hizmetkar olmamız lazım" dedi.