Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülük ettiği ve iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak duyurduğu ikinci açılım süreci kapsamında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek için İmralı Adası’na gidecek heyette yer almayacağını açıkladı.

Partinin bu kararı, AKP’den eleştiriler peş peşe gelmeye başladı...

AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Barzani’ye yakın Rûdaw’a konuşarak CHP’ye sert tepki gösterdi.

Ataman, “CHP, atalarımızı idam etti” ifadelerini kullanırken, partinin “hiçbir zaman Kürtlerin yanında durmadığını” savundu.

Ataman, CHP’nin İmralı heyetinde yer almama kararının da bunun son örneği olduğunu dile getirerek, “CHP hiçbir zaman Kürt halkının yanında olmadı. Bugüne kadar Kürtler için kayda değer bir adım atmadı. Ne söyledilerse kendi çıkarları için söylediler” diye konuştu.