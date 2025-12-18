TFF 2. Lig’de Manisa’da oynanan Somaspor-Bursaspor karşılaşmasına, bir grup Bursaspor taraftarının Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratları damga vurdu.

Söz konusu küfürlü sloganlara tepki gösterirken, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da Leyla Zana’ya yönelik tezahüratları kınayan isimler arasında yer aldı...

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE ZARAR VERMEKTE'

Ensarioğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 'Bursa'da oynanan bir futbol müsabakasında bazı taraftarların Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren söylemlerini şiddetle kınıyorum. Bu tür ifadeler; karşı milliyetçiliği beslemekte, toplumsal birlik ve beraberliğimize zarar vermekte ve ülkemizin terörden arındırılmasına yönelik büyük bir hassasiyetle yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinden rahatsız olan karanlık odakların istismar edebileceği zeminler oluşturmaktadır. Bu nedenle, sporun birleştirici ruhuna aykırı olan ayrıştırıcı hareket ve söylemlerden herkesin özenle kaçınması gerekmektedir. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı, provokasyonlara kapılmadan sağduyuyla hareket etmeye ve farkında olmadan bu tür girişimlere alet olmamaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.