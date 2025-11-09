Kamu İhale Bülteni’ne göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11. Ana İkmal Merkez Komutanlığı, 1 Temmuz 2025 tarihinde 1 milyon 130 bin adet kum torbası alımı için ihale açtı. İ

İhaleyi, Özkeçeci’nin sahibi olduğu Antep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Sözleşme kapsamında şirkete 6 milyon 581 bin TL ödenecek ve kum torbalarının iki parti halinde Ankara’daki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası’na teslim edilmesi planlanıyor.

AKP’li vekilin şirketi çıktı

Milyonluk ihaleyi alan Ünal Sentetik Dokuma A.Ş.’nin ortakları arasında AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci ve ailesi bulunuyor. Özkeçeci, daha önce yaptığı bir açıklamada kamudan aldığı ihaleleri doğrulayarak, “Ben ticaret erbabıyım” ifadesini kullanmıştı.

365 milyonluk ihale

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Özkeçeci’nin şirketi, 2011–2025 yılları arasında kamu kurumlarından 24 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 365 milyon TL’yi buldu. Şirketin en çok iş yaptığı kurumlar arasında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) yer alıyor.

Deprem yardımı skandalı

AKP’li Özkeçeci, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası da tepki çeken bir olayla gündeme gelmişti. Depremzedeler için toplanan jeneratör, ısıtıcı ve cep telefonu şarj cihazı gibi yardımların, o dönem AKP Gaziantep İl Başkanı olan Özkeçeci’nin Ünal Sentetik Dokuma fabrikasına götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından gelen tepkiler üzerine Özkeçeci, yardımların fabrikasında depolandığını doğrulamış ve şu açıklamayı yapmıştı:

“Evet, yardımları fabrikamıza götürdük. O dönemde herkes evini ya da işyerini yardımlar için açtı. Bizim fuar merkezimiz dolunca biz de fabrikamızı açtık. Tüm yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.”

Depremden sonra il başkanlığı görevinden ayrılan Özkeçeci, 2023 seçimlerinde AKP’den milletvekili seçilerek Meclis’e girdi.