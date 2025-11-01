Halkın yaşadığı açlık ve yoksulluğun meğerse iktidar da farkındaymış. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda halkın yaşadığı sefaleti itiraf etti ve “Biz de emeklinin yaşadığı sorunların, asgari ücretle geçinmenin ne kadar zor olduğunun farkındayız. İki asgari ücretle bir evin geçinemediğini biliyoruz. Kiraları biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle halkın içine düştüğü sorunları anlatan Yegin, çözmek için ne yaptıkları sorusuna yanıt vermedi. Ekonomik krizin nedenini de depreme, don felaketine, pandemiye bağladı. CHP’li Veli Ağbaba ise Yegin’e, “Evet evet sizin yanlışlarınızdan değil don lobisinden oldu bütün bunlar’’ dedi.

YOKSULLUĞUN RESMİNİ ÇİZDİ

Yegin, sosyal yardımlara her geçen gün daha fazla kaynak aktardıklarını da anlattı. Araya giren CHP’li Ağbaba, “5 milyon aile aç, sayenizde sosyal yardım almadan yaşayamıyor, bununla mı övünüyorsun’’ diye sordu. Bu tepki üzerine Yegin’den itiraf gibi şu açıklamalar geldi: “Biz de ekonominin genel durumu nedeniyle milletin omuzlarında olan yükün, sorumluluğun ağırlığının farkındayız. Gelir dağılımında makasın son üç-dört yıldır aleyhe doğru döndüğünün de farkındayız. ‘Devlet memuru maaşıyla ev alabiliyordu, bugün alabiliyor mu?’ dediniz. Doğru, bunun da farkındayız, hatta bırak üst düzey devlet memurunu, bir evde 2 kişi çalışıyorsa, 2’si de asgari ücret alıyor olsa bile, birinin maaşıyla geçim ederken birinin maaşıyla ev taksiti ödeyerek ev sahibi olabildiği bir dönemden bugün uzakta olduğumuzun da farkındayız.”

Mansur Başkan’a uğra, bir çayını iç

AKP’li Yegin, milletin feryadına sağır olmadıkları, hatta kendilerinin de sorun yaşadıklarını belirtirken ekonominin durumunu kuraklığa, pandemiye, don olaylarına bağlayıp “CHP’li belediyeler gibi ‘kredi vermediler, suyu keseceğim’ de demiyoruz çözüm arıyoruz” dedi. CHP’li Cavit Arı, “23 yıldır iktidardasınız hala çözüm bulamadınız mı” diye sordu ve “Mansur Yavaş’ın yanına bir çay içmeye git de esnafa ne yapıyor, emekliye ne yapıyor, bir gör” tavsiyesinde bulundu.