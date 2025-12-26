Irak’ın kuzeyindeki harekat bölgesinde 13’üncü Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan, evli ve iki çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Taner Arı, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Arı’nın cenazesi kara yoluyla memleketi Bingöl’ün Solhan ilçesine getirildi. ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI Solhan Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Ardından ilçe merkezindeki Merkez Camisi’ne getirilen Arı için cenaze namazı kılındı. Törene Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, askeri erkan, Arı’nın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. ŞEHİT EVLADA AYAKKABISIZ UĞURLAMA Askerimizin Bingöl’deki cenazesinde, babasının ayağında ayakkabısının olmadığı görüldü. Türkiye'de gelir dağılımının adaletsizliği de bu görüntülerle ortaya çıktı. AKP'Lİ VEKİL 52 BİN LİRALIK AYAKKABISIYLA GÜNDEME GELDİ Şehit askerin babasının ayakkabısı yokken AKP'li Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'nın, ziyaretlerinde giydiği ayakkabının dudak uçuklatan fiyatı ortaya çıktı. Cevahir Asuman Yazmacı'nın giydiği 'Prada' marka ultra lüks ayakkabı makosenlerin satış fiyatının 52 bin 500 TL olduğu öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.