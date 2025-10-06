TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan Sebat Gençlikspor maçında Giresunspor taraftarları, Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde faaliyet gösteren Alagöz Maden Şirketi’ni protesto etti.

Çotanak Stadyumu’nda “Giresun’da Çevre Katliamı Yapan Alagöz Holdinge Hayır” yazılı pankart açıldı. Maçı, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de tribünden izledi.

BirGün’ün haberine göre, Alagöz Maden’e ait kimyasal atık havuzu yağmur nedeniyle taşmış ve atıklar toprağa ve dereye karışmıştı. Ancak ilgili Bakanlık ve Giresun Valiliği, çevre felaketiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.