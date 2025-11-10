Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir parfüm fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3’ü çocuk, 6 kadın işçi yaşamını yitirdi.

AKP Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ise sosyal medya hesabından kebapçıda çalışan bir çocukla çekilen fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

-Kebapçı dükkanında çalışan minik Ahmet…

-Ocak ateşinin sıcaklığını, sokakların telaşını, esnafın samimiyetini yüzünde taşıyor.

-Bir zamanlar ben de onun gibiydim. Bu çarşının sesine, kokusuna, insanına karışıp 'Kolay gelsin'in ne kadar kıymetli olduğunu burada öğrendim.

-Şimdi yeniden görünce içimde bir yer hafifçe gülümsüyor: Zaman geçse de bazı sokaklar insanın içinden gitmiyor.