İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen İBB soruşturmasında iddianame nihayet tamamlandı. İddianameye göre, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 şüpheli, bunların 105’i tutuklu olarak yer alıyor.

İddianamede, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkça kullandığı “ahtapot gibi” ifadesi de yer aldı. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaşı'nın haberine göre, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan, iddianamede “mağdur” sıfatıyla kaydedildi.

İddianamede, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, daha önce etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ASOY İnşaat sahibi Adem Soytekin tarafından kendilerinden bağış talep edildiğini aktardığı belirtildi.

Erdoğan, iddianamede şunları dile getirdi:

“İstanbul’daki inşaat projelerimizde, kanunda yer almayan siluet raporu gerekçesiyle kreş karşılığı para yardımı talebi ile karşılaştık. Yönetim kurulu başkan vekilimize, imar şirketi üzerinden kendisine kreş karşılığı bağış yapılması durumunda siluet raporlarının verilebileceği söylendi. Ben bunu hiçbir şekilde uygun görmesem de kamu yararına bir bağış olması ve resmi olması koşuluyla kabul etmek zorunda kaldım. Süreçte maddi zarara uğradık ve bedelleri ödemek zorunda kaldık. Devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Şahsımıza ve şirketlerimize zarar veren kişilerden şikayetçiyiz.”

İddianamede ayrıca, Pasifik Gayrimenkul tarafından Mufa İnşaat ve Sanayi A.Ş. adına yazılan çekler yoluyla Erdoğan’a irtikap yapılması ve alınmasının sağlandığı iddiasına yer verildi.

Soruşturma kapsamında iddianamenin mahkemeye sunulmasıyla birlikte, dava sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.