Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle artan hayat pahalılığına rağmen AKP’li isimlerden ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Buna son örnek ise Konya’da AKP Milletvekili Mehmet Baykan’dan geldi.

Konya’da Muhacir pazarına giden Mehmet Baykan, burada pazarcı esnafı ve alışverişe gelen yurttaşlarla bir araya geldi.

Baykan ziyareti sırasında pazarcı esnafına, "Meyveyi bir kenara bırak, vatandaş haftalık pazarı 200-250 liraya görebiliyor mu?" diye sordu.

Pazarcı esnafı ise, "250 değil de 300 lirayı bulur" diye yanıt verdi.

SÖZCÜ, AKP’li Baykan’ın pazarcı esnafına sorduğu soruyu semt pazarındaki tüketiciye sordu.

Tüketici, haftalık pazar alışverişinin en az bin 500 lira tuttuğunu belirterek AKP’li Mehmet Baykan’a tepki gösterdi.

“MATEMATİĞİN TÜM KURALLARINI KOYUYORUM BÖYLE BİR HESAP YOK”

Konya kadınlar pazarında bir pazarcı esnafı, Baykan’ın hesabına şu yanıtı verdi:

“Matematik jimnastiği, beyin jimnastiği bütün jimnastikleri yapıyorum, matematiğin tüm kurallarını koyuyorum böyle bir hesap yok. Sadece domates, salatalık alsan zaten 250 lira tutuyor. Vatandaş tüm hafta domates, salatalık mı yesin?”

“BU MİLLETVEKİLİ ÇOK ESKİ ÇAĞLARDA KALMIŞ”

Pazarda alışveriş yapan bir yurttaş ise, “250 liraya sadece 4 kilo domates alınır. Bu adamlar çok geride yaşıyor herhalde. 200-250 lira şimdi nedir ki! Bu milletvekili çok eski çağlarda kalmış. Kendini bir resetlemesi lazım. Bir gün benimle pazara gelsin de ben ona haftalık ne kadar Pazar alışverişi yapılıyor gösteriyim. Ben haftalık en az 3 bin liraya pazar görüyorum. Milletin aklıyla dalga geçmesinler” dedi.

Haftalık Pazar alışverişine en bin lira harcama yaptığını ifade eden bir başka vatandaş ise, “İmkanı yok…200-250 liraya nerede haftalık Pazar görülüyor. Limonun bile kilosu 100 lira olmuş. Biz 3 kişilik bir aileyiz. Pazara gittiğimiz zaman bin liradan aşağı para harcamıyorum” dedi.

Pazarda alışveriş yapan bir yaşlı adam “200-250 lira para mı var artık. Şimdi o rakamlar çay parası. 200 liraya anca bir kilo incir alabilirsin” sözleriyle Baykan’a tepki gösterdi.

Semt pazarındaki bir başka esnaf ise, “200 liraya şimdi ne eder ki! Bir kilo üzüm, bir kilo şeftali alabilirsin. Haftalık en az bin 500 lira pazara gidiyor. Bunun daha da aşağısında pazar göremezsin” diye konuştu.