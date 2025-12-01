Vatandaş Süleyman Murat İmamoğlu, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin makam aracıyla yaşadığı yol verme tartışması sonrasında tutuklandı. Edinilen bilgiye göre AKP’li vekil kendi kullandığı 54 AK… plakalı aracıyla sol şeritte 80 km hızla giden bir araca selektör yaptı. Çakarını da çalıştıran İnci, yol verilmemesi üzerine kornaya basarak önündeki araçtan yol almak istedi. Vatandaş, kendisini sıkıştıran çakarlı aracı takip ederek İnci Petrol istasyonuna girdi. Ancak AKP’li vekil o sırada istasyonda değildi. Vatandaş, benzinlik çalışanlarına plakayı söyleyip “Ali İnci neredesin? . Nerdesin o.. ç… “ diye küfürler savurdu.

OĞLU BASTI

Bir süre sonra AKP’li vekilin oğlu, yanına bir arkadaşını alarak küfür eden vatandaşın oturduğu siteyi bastı. Burada vekilin oğlu ve İmamoğlu arasında tartışmalar yaşandı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. AKP’li vekilin şikayeti üzerine nöbetçi hakim, İmamoğlu’nu tutuklayarak Ferizli Cezaevine gönderdi.

İYİ Kİ YOKTUM…

AKP’li vekil, yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı: “Bizim millette sol şerit kullanma hastalığı var. Adam önümde 80 km hızla gidiyor, çakarı çalıştırıp yol istedim. Vermeyince kornaya bastım, vermedi. Namaza yetişmek için acele ediyordum. İyi ki o sırada ben veya oğlum istasyonda değil. Her şey olabilirdi. Avukatıma şikayet ettirdim, nöbetçi hakim de tutukladı. Aileyi tanıyorum.”