AKP'li isimlerin peş peşe yaptıkları "gariban", "şov yapıyorlar", "500 bin lira ile geçinemiyorum", "Gabar'dan petrol çıkınca" şeklindeki gafları halkın tepkisini çekti.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da ekranlara çıkan AKP'li millettekilerini hedef aldı.

"Televizyon ekranlarında gazeteciler yerine vekillerin çıkması gerektiği" tartışmalarını hatırlatan Tayyar X hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi görüyoruz ki bazı vekiller ekrana uzak dursa daha iyi olacak. Her gafa her gün yenisi ekleniyor. Gazeteci arkadaşlara haksızlık edilmiş. Ekran ısrarı sürecekse, öncesinde bazılarının diline biber detoksu gerekiyor" dedi.