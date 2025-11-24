Türkiye gün boyu heyetin İmralı'ya gidip gitmediğini konuştu, belirsizlik akşam saatlerinde Meclis Başkanlığı'ndan paylaşılan bilgi notuyla son buldu.

Meclis açıklamasında komisyonda belirlenen isimlerin adaya gittiği bildirildi.

'ADAYA GİTMEDİM' DEMİŞTİ

Söz konusu görüşme öncesi çeşitli kaynaklardan farklı bilgiler gelmiş ve ziyaretin olup olmadığı konusu tartışma yaratmıştı. AKP'li üyesi Hüseyin Yayman, “Bu bilgi yanlış. Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum. Bilginin doğruluk payı yoktur. Önümüzdeki günlerde belli olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Yayman gitmedim dediyse de TBMM tarafından yapılan açıklamada, komisyon tarafından belirlenen isimlerin adaya gittiği ifade edildi.