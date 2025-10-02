AKP’li yazar Abdurrahman Dilipak, Elips TV’de katıldığı programda “KAAN” tartışmalarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dilipak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesinden kısa süre sonra, KAAN uçaklarının motor alımlarının durduğunu açıklamasının parti içinde krize yol açtığını söyledi.

“Halka gerçekler söylenmiyor” diyen Dilipak, AKP’de Hakan Fidan ile partinin karşı kanadı arasında gerilim yaşandığını vurguladı.

Parti içindeki dengelere değinen Dilipak, “Örtülü bir iç hesaplaşma var. AKP içinde üç grup var. Hakan Fidan’a karşı diğer iki grup birlikte hareket edebilir” ifadelerini kullandı.