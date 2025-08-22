AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Bursa'da parti il binasında gerçekleşen programa katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Yazıcı, konuşmasında, ekonomi konusuna da değindi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, enflasyonla mücadelede kararlı adımların sürdürüldüğünü belirtti.

Ekonomi alanındaki faaliyetlerini yürüttüklerini ifade eden Yazıcı, "Sorun yaşadığımız konular var. Bunların başında da ekonomi geliyor. Enflasyonda rekabet, ilgili birimler, ilgili bakanlık, gerekli hassasiyet içeren çalışmalar, kararlı bir biçimde sürdürülüyor. Bunun belini kırdık, inşallah hedeflediğimiz yere getireceğiz. O zaman çok daha güçlü olacağız. Özellikle dezavantajlı kesimin, enflasyondan kaynaklı sıkıntılarını aşmış olacağız" diye konuştu.

BOZBEY'İN AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİALARINA YANIT

Gazetecilerin, bazı basın kuruluşlarında çıkan, 'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in AKP'ye geçeceği' iddialarını sorması üzerine Yazıcı, "Siyaset, insanların kendi özgür iradeleriyle nereyi uygun görüp nerede çalışmak istiyorlarsa orada yapabilecekleri bir alan. Bunda da bize gelen olursa, biz de gelen herkese açık kapı politikası uyguluyor değiliz. Nihayetinde biz de takip ediyoruz, bakıyoruz, gözlüyoruz. Bizim siyasetimize uygunsa, arkadaşlara aramıza katılmaya el verebiliyoruz. Biz Türkiye partisiyiz ama bu konuda özel bir çalışma içerisinde değiliz" cevabını verdi.