AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kurulan yeni AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne, kamuoyunda ‘Yeliz’ lakabıyla tanınan AKP İstanbul eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yıllarca danışmanlığını yapan Aziz Enes Yılmaz atandı. CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, Ağustos ayı meclis toplantısında bu atamayı gündeme taşıdı.

YENİ MÜDÜRLÜK, ESKİ YOL ARKADAŞINA EMANET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kurulan AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne yapılan atama, meclis gündeminde tartışma yarattı. Belediyenin Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan bu yeni birimin başına, daha önce Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü’nde “gençlik şefi” olarak görev yapan Aziz Enes Yılmaz getirildi.

"BAŞKAN YOL ARKADAŞINI SEÇMİŞ"

CHP'li Mehmet Küçükkaya mecliste yaptığı konuşmada, Aziz Enes Yılmaz ile Ahmet Hamdi Çamlı arasındaki ilişkiye vurgu yaptı. Küçükkaya şu ifadeleri kullandı;

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğüne “Gençlik şefi' olarak görev yapıyor. 2025 Haziran ayından itibaren ise AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü görevi tebliğ edilmiş. Bu atamalar bizzat Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın tarafından yapılmış. Yani Başkan, yol arkadaşını seçmiş. Şimdi ilgili müdürlük ve bir müdürlükle daire başkanlığı süreci yaşanacak ve hep birlikte yeni görevlendirmeleri göreceğiz. Peki bu isim kim? Ahmet Hamdi Çamlı’nın TBMM de iki dönem danışmanlığını yapmış bir kardeşimiz. Hatta danışmanlığın ötesinde 2014-2015 yıllarında İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü Yönetim Kurulunda Ahmet Hamdi Çamlı Başkanlığında görev yapmış. Yani uzun yıllar birlikte yürümüşler. Yani klasik danışman vekil ilişkisinin ötesinde bir yol arkadaşlığı söz konusu. Hepinizin malumu, Ahmet Hamdi Çamlı, kamuoyunda 'Yeliz' olarak tanınıyor. Hepsinin ötesinde Cumhuriyetimize Darbe diyecek kadar mevcut nizama karşı bir kişi. Simdi Aziz Enes Yılmaz, Tahir Büyükakın Başkanıma ve AK Parti grubuna tek bir soru soruyorum. Cumhuriyeti 'darbe' olarak nitelendiren vekilinizin açıklamalarına ne diyorsunuz? Ayni noktada misiniz? Yoksa zinhar ret mi ediyorsunuz?”

MECLİS BAŞKANVEKİLİ KOCAMAN’DAN SAVUNMA

Tartışmalar üzerine söz alan Meclis Başkanvekili Mustafa Kocaman, atamaya ve geçmiş açıklamalara yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kocaman, söz konusu milletvekilinin beyanlarının artık siyasi gündemin dışında belirterek şunları söyledi;

“Bizim görevimiz. AK Parti’de siyaset yapan milletvekillerinin açıklamasının detaylarını burada tartışmak değil. Bizim işimiz milletvekillerimizi burada konuşmak da değil. Ben size Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler için çok örnek çıkarabiliriz. Milletvekili Danışmanlarının görevlendirilmesi bize özel bir durum değil. Çok popüler örnekleri var. Milletvekilleri danışmanlarının şehirlere çok katkısı olabilir. Bu sizin yorumunuz. Karar verecek kişi millettir. Millet bunların hepsini takip eder ve istediği değerlendirmeyi yapar. Milletvekilimizin açıklamasının üzerinden bir kaç seçim geçti. Cumhuriyetle kimsenin kavgası olamaz. Bunu duymaya ihtiyaç bile duymaman lazım. Cumhuriyeti kim tartışabilir” şeklinde cevap verdi.