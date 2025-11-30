AKP Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'ten yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ancak Yenişehirlioğlu'nun resmi temaslarından ziyade, paylaşıp kısa süre sonra sildiği bir fotoğraf karesi ziyaretin önüne geçti.

"FİLİSTİN VE ECDAD" SONRASI GECE "EYFEL VE BALON"

Yenişehirlioğlu, 28-30 Kasım tarihleri arasında Paris'te UID (Uluslararası Demokratlar Birliği), DİTİB ve MÜSİAD gibi kurumlarla bir araya geldi. Sosyal medya hesabını adeta bir gezi günlüğüne çeviren AKP'li vekil; Cuma namazı çıkışı cemaatle buluştu, Sultan II. Abdülhamid'in torunlarının kabirlerini ziyaret etti ve "ecdad yadigarı" vurgusu yaptı.

Fakat Yenişehirlioğlu'nun "irfan yuvası", "gönül iklimi" ve "manevi değerler" vurgulu paylaşımlarının arasına sıkıştırdığı bir kare, takipçilerinin tepkisine neden oldu.

Paris'in simgelerinden olan Eyfel Kulesi'nin önüne giden Yenişehirlioğlu, elinde tuttuğu kırmızı kalp şeklindeki uçan balonlarla poz verdi. Fotoğrafın altına "İnsan bazen kalabalıkların ortasında bile kendiyle baş başadır..." yazan Yenişehirlioğlu, bu fotoğrafı kısa bir süre sonra yayından kaldırdı.

"MAZLUMLARIN FERYADI" VE PARİS ROMANTİZMİ BİR ARADA

Yenişehirlioğlu'nun sildiği fotoğrafın zamanlaması ise manidar bulundu.

29 Kasım "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" çerçevesinde uzun bir mesaj paylaşan AKP'li vekil, "Mazlumların feryadı duyulmadan hiçbir coğrafyada gerçek bir barışın tesis edilemeyeceği hakikati..." demişti ve Filistin halkının acılarını paylaştığını ifade etmişti.

Yenişehirlioğlu'nun, Gazze'de insanlık dramının devam ettiği ve kendisinin de bu konuda duyarlılık mesajları verdiği bir günde; Paris'in turistik noktalarında elinde "aşk balonları" ile verdiği neşeli pozun yaratacağı tezatlıktan çekindiği için paylaşımı sildiği düşünülüyor.

ROLEX KRİZİNİ ANIMSATTI

Bahadır Yenişehirlioğlu, daha önce de TBMM'de misafirleriyle çektirdiği bir fotoğrafta kolundaki 562 bin TL değerindeki Rolex marka saatiyle gündeme gelmişti. Gelen tepkiler sonrasında o paylaşımı da silen Yenişehirlioğlu, saati için "Helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" diyerek açıklamada bulunmuştu.

Vatandaşa "sabır" ve "maneviyat" telkinlerinin yapıldığı, Gazze için yas tutulduğu bir dönemde; AKP'li bir vekilin Paris sokaklarında elinde balonlarla verdiği bu "lüks ve kaygısız" görüntü, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirtti.