Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis’e bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde, Danıştay kararı beklenmeden yapımı planlanan Sahil Güvenlik Limanı Projesi’nin ihalesi sonuçlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ihaleye 4 geçerli teklif sunuldu. Projeyi 1 milyar 286 milyon 61 bin TL bedelle Sarıosmanoğlu İnşaat ve Öz Yapıcılar İnşaat iş ortaklığı kazandı.

‘YAZLIK SARAY’IN YOLUNU YAPTI

Eski AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı İsmail Keleş’in aile şirketi olan Sarıosmanoğlu İnşaat, daha önce Marmaris Okluk Koyu’nda Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayına giden yol yapımını üstlenmiş ve 2022 yılında 32 milyon TL ödeme almıştı. Halk TV’den Cengiz Karagöz’ün haberine göre; proje, bölge halkı ve STK’ların tepkisini çekti. Turgutreis sakinleri, limanın yarımadanın en uzun yürüyüş ve sahil hattını kapatacağı ve halk plajlarına erişimi engelleyeceği endişesi taşıyor. Limanın 141 dönüm alanın doldurulmasıyla yapılacağı belirtilirken, inşaatın 50 bin kamyon seferiyle yapılması planlanıyor.

Liman projesi tepkilere rağmen planlandı

Çevrecilerin ve Bodrum’da yaşayan halkın tepkisini çeken çalışma doğal oluşumu yok edecek.