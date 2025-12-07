Eskişehir’de yayın yapan yerel TV Kanal 26 ve Milli İrade Gazetesi’nin sahibi Gökhan Yıldırım’ın Çin’den dönerken gözaltına alındığı, aynı zamanda AKP Eskişehir İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.
Yıldırım, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Çin’e yapılan bir iş seyahatine katıldı. Yurda döner dönmez hakkında gümüş kaçakçılığı soruşturması olduğu belirtilerek gözaltına alındı.
Yıldırım, gözaltına alınmadan önce, MÜSİAD Eskişehir Şubesi’nin önemli isimlerinden Belçika Teşkilatlanma Sorumlusu Cevdet Yıldız ve Şube Başkanı Oğuz Özdemir tarafından 26 Kasım’da ziyaret edilmişti.