AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, en düşük emekli aylığı ve asgari ücrete yönelik sorular üzerine, hükümetin başta emekliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin refah seviyesini ve alım gücünü artırmaya yönelik politikalar üzerinde çalıştığını söyledi.

Türkiye’de emekli sayısının 2002 yılında yaklaşık 7 milyon olduğunu, bugün ise 17 milyonun üzerine çıktığını belirten Akbaşoğlu, emeklilere yönelik yeni destek modellerinin gündemde olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda daha önce duyurulan Gelir Tamamlayıcı Aile Bazlı Destek Sistemi’ne dikkat çeken Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda bakanlıklar, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, parti yönetimi ve Meclis grubu ile çalışmaların sürdüğünü, detayların ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

EMEKLİLERE 'GABAR' SÖZÜ

Akbaşoğlu, “Gabar’daki günlük 80 bin varillik petrol ve 710 milyar metreküp doğalgaz sayesinde, dışarıya gidecek kaynaklar ülkede kalacak; bu kazanç başta emekliler olmak üzere tüm topluma refah farkı olarak yansıtılacak” ifadelerini kullandı.