17 Temmuz’da Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde alkollü olduğu iddia edilen E.A. (42) yönetimindeki otomobil, yol kenarında yürüyen Merve Demirel’e (32) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demirel, ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Demirel, bugün hayatını kaybetti.

AKP Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel’in eşi ve 1 çocuk annesi olan Merve Demirel için bugün Altınordu ilçesindeki Ulu Cami’de ikindi vakti cenaze namazı kılınacak. Demirel’in cenazesinin, namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa’ya gönderileceği öğrenildi.