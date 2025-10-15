Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz şirketleri vurmaya devam ediyor. Her gün birçok firma konkordato ilan ederken AKP’liler de ekonomik krizden nasibini alıyor.

AKP’Lİ YÖNETİCİ DE KONKORDATO İLAN ETTİ

Eskişehir’de AKP Eskişehir İl Başkanlığı Dış İlişkiler Başkanı Bora Mehmet Osmalı’ya ait şirketler konkordato ilan etti.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla Osmalı’nın şirketleri olan Bora Çelik Eşya Ve Mobilya İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve BR Dizayn Anonim Şirketi hakkında 3 aylığına konkordato kararı verildi. Buna göre şirket 3 ay boyunca borçlarını ödemeyecek.

Osmanlı’ya ait şirketlerin bir süredir finansal zorluk yaşadığı öğrenildi. Osmalı’nın konkordato süresini uzatıp uzatmayacağı ise belirsiz.